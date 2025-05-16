Die Spannung im Insolvenzverfahren rund um KTM spitzt sich zu: Innerhalb der kommenden Woche muss die 30-prozentige Barquote an die Gläubiger beim Sanierungsverwalter Peter Vogl hinterlegt werden. Dabei geht es um rund 600 Millionen Euro, deren Herkunft bislang unklar ist. Wird dieser Betrag nicht fristgerecht aufgebracht, droht unweigerlich der Konkurs.

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Obwohl sich die Beteiligten zuletzt eher zurückhaltend äußerten, herrscht vorsichtiger Optimismus – auch an der Börse, die offenbar auf eine Rettung des Motorradherstellers spekuliert.