Im Februar 2025 begann das zweite Leben der KTM AG. Nach der Annahme eines Sanierungsplans feierte der Motorradhersteller aus Mattighofen den ersten Schritt in Richtung Rettung – mit einer spektakulären Lichtshow im stillstehenden Werk des Unternehmens. Die Inszenierung war beeindruckend und bildete den Auftakt der „Orange Blood“-Kampagne, einer Multimedia-Initiative, die nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch die Marke KTM und ihre Fans weltweit in den Fokus rücken sollte. Die Lichtinstallation war dabei mehr als nur ein visuelles Spektakel – sie war ein symbolisches Zeichen der Widerstandsfähigkeit für die Kunden, die „Orange Bleeders“, und für die Mitarbeiter.

>>> Verpfändete Macht: Zöchling will Pierer-Anteile verwerten, während KTM die Zeit davonläuft

Doch auch drei Monate nach dieser Inszenierung gibt es weiterhin große Unsicherheiten. Die geplante Sanierung ist ins Stocken geraten. Der Kreis der Kapitalgeber, die das finanzielle Fundament der Rettungsmaßnahmen bilden sollten, wird immer kleiner.