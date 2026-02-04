Im aktuellen Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN behauptet sich das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI) erneut als führender Gesamtanbieter. In einer umfangreichen Branchenstudie wurden 250 Personalverantwortliche und 250 Teilnehmer von Weiterbildungsprogrammen zur Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Anbietern befragt. Das WIFI konnte sich unter den 21 bewerteten Gesamtanbietern klar an die Spitze setzen.

Mag. Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich: „Weiterbildung stärkt Innovationen, fördert Zukunftskompetenzen und sichert nachhaltigen Erfolg. Unsere mehr als 12.000 WIFI‑Trainer:innen bringen dabei ihr top-aktuelles Know-how aus der beruflichen Praxis ein, unterstützt von starken WIFI‑Teams in allen Bundesländern. Wir sind besonders stolz, heuer – zum 80‑Jahr‑Jubiläum der WIFIs – erneut das Seminaranbieter‑Ranking in der Kategorie ‚Gesamtanbieter‘ gewonnen zu haben. Danke an alle Trainer:innen und Mitarbeiter:innen für ihren unermüdlichen Einsatz und an die 336.000 Teilnehmenden, die uns im letzten Kursjahr als Weiterbildungspartner der Wirtschaft vertraut haben. Gemeinsam gestalten wir tagtäglich die Zukunft der Weiterbildung für Österreichs Wirtschaft."