Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : WIFI erneut Spitzenreiter im Seminaranbieter-Ranking 2026
Im aktuellen Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN behauptet sich das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI) erneut als führender Gesamtanbieter. In einer umfangreichen Branchenstudie wurden 250 Personalverantwortliche und 250 Teilnehmer von Weiterbildungsprogrammen zur Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Anbietern befragt. Das WIFI konnte sich unter den 21 bewerteten Gesamtanbietern klar an die Spitze setzen.
Mag. Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich: „Weiterbildung stärkt Innovationen, fördert Zukunftskompetenzen und sichert nachhaltigen Erfolg. Unsere mehr als 12.000 WIFI‑Trainer:innen bringen dabei ihr top-aktuelles Know-how aus der beruflichen Praxis ein, unterstützt von starken WIFI‑Teams in allen Bundesländern. Wir sind besonders stolz, heuer – zum 80‑Jahr‑Jubiläum der WIFIs – erneut das Seminaranbieter‑Ranking in der Kategorie ‚Gesamtanbieter‘ gewonnen zu haben. Danke an alle Trainer:innen und Mitarbeiter:innen für ihren unermüdlichen Einsatz und an die 336.000 Teilnehmenden, die uns im letzten Kursjahr als Weiterbildungspartner der Wirtschaft vertraut haben. Gemeinsam gestalten wir tagtäglich die Zukunft der Weiterbildung für Österreichs Wirtschaft."
So gestaltet WIFI die Weiterbildung der Zukunft
In Zeiten rasanter technologischer und wirtschaftlicher Veränderungen gewinnt lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Als einer der bedeutendsten Weiterbildungsanbieter im deutschsprachigen Raum begleitet das WIFI jährlich tausende Fach- und Führungskräfte auf ihrem beruflichen Entwicklungsweg.
Das Angebot des WIFI reicht von praxisnahen Kursen und zertifizierten Lehrgängen bis hin zu umfassenden Diplomprogrammen und deckt dabei eine Vielzahl an Themenfeldern ab – darunter Technik, Digitalisierung, Betriebswirtschaft, Sprachen und Persönlichkeitsentwicklung. Besonderer Wert wird auf Programme gelegt, die eng an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts ausgerichtet sind und einen unmittelbaren Transfer des Gelernten in die Praxis ermöglichen.
Neben klassischen Präsenztrainings setzt das WIFI verstärkt auf innovative digitale Lernformate wie Live-Webinare, E-Learning-Module und hybride Kurse. Diese bieten maximale Flexibilität und machen Weiterbildung orts- und zeitunabhängig zugänglich. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen bleibt das Bildungsangebot des WIFI stets praxisrelevant, aktuell und zukunftsorientiert.