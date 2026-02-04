Die ARS Akademie belegt im aktuellen Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Finanzen, Recht & Controlling den hervorragenden zweiten Platz. Grundlage des Rankings ist eine vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie, bei der 250 Personalentscheider:innen und 250 Seminarteilnehmer:innen insgesamt 75 Weiterbildungsanbieter nach Kriterien wie Inhaltsqualität, Kompetenz der Vortragenden und Effektivität der Wissensvermittlung bewerteten. In der stark umkämpften Kategorie konnte sich die ARS Akademie direkt hinter dem Controller Institute positionieren und überzeugt damit erneut als führende Adresse für praxisnahe und hochwertige Weiterbildung.

„Wir danken für diese Auszeichnung, die unsere Kompetenz in allen unternehmensrelevanten legislativen Fragestellungen bestätigt. Unsere Expert*innen sind oft an der Ausarbeitung gesetzlicher Regelungen beteiligt, wodurch wir direkt an der Quelle rechtlichen Fachwissens sitzen", so Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.