Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : ARS Akademie erreicht Platz 2 im Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Finanzen, Recht & Controlling
Die ARS Akademie belegt im aktuellen Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Finanzen, Recht & Controlling den hervorragenden zweiten Platz. Grundlage des Rankings ist eine vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie, bei der 250 Personalentscheider:innen und 250 Seminarteilnehmer:innen insgesamt 75 Weiterbildungsanbieter nach Kriterien wie Inhaltsqualität, Kompetenz der Vortragenden und Effektivität der Wissensvermittlung bewerteten. In der stark umkämpften Kategorie konnte sich die ARS Akademie direkt hinter dem Controller Institute positionieren und überzeugt damit erneut als führende Adresse für praxisnahe und hochwertige Weiterbildung.
„Wir danken für diese Auszeichnung, die unsere Kompetenz in allen unternehmensrelevanten legislativen Fragestellungen bestätigt. Unsere Expert*innen sind oft an der Ausarbeitung gesetzlicher Regelungen beteiligt, wodurch wir direkt an der Quelle rechtlichen Fachwissens sitzen", so Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.
Expertenplattform für Recht, Steuern & Wirtschaft
Die ARS Akademie ist seit Jahrzehnten eine zentrale Anlaufstelle für qualifizierte Weiterbildung in den Bereichen Recht, Steuern, Finanzen und Controlling. Mit einem breiten Themenspektrum, das aktuelle gesetzliche Entwicklungen ebenso aufgreift wie zukunftsorientierte Management-Ansätze, richtet sich das Angebot gezielt an Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung und Beratung. Teilnehmende profitieren von der hohen Fachkompetenz der Vortragenden, dem praxisnahen Wissenstransfer sowie einer lernfreundlichen Atmosphäre, die den Austausch unter Kolleg:innen fördert und eine nachhaltige Wissensvermittlung ermöglicht.
Die ARS Akademie setzt auf zeitgemäße Lernmethoden: Von klassischen Präsenzseminaren über Live-Webinare bis hin zu On-Demand-Formaten steht eine Vielzahl an flexiblen Weiterbildungsoptionen zur Verfügung. Damit lässt sich Lernen ideal mit den Anforderungen des Berufsalltags verbinden – ganz im Sinne einer modernen, agilen Arbeitswelt. Zudem fördert die Akademie den fachlichen Dialog über Netzwerktreffen, Fachtagungen und Community-Formate, bei denen aktuelle Herausforderungen und Lösungen gemeinsam diskutiert werden.
In Kooperation mit renommierten Fachexpert:innen, Institutionen und Unternehmen entwickelt die ARS Akademie kontinuierlich neue Programme, die auf den Puls der Zeit abgestimmt sind. Ihr Anspruch: Die Teilnehmenden mit fundiertem Fachwissen, methodischer Sicherheit und strategischem Weitblick auszustatten – und sie so fit für die Zukunft zu machen.