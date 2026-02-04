Das Controller Institute belegt im aktuellen Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Finanzen, Recht & Controlling erneut den ersten Platz. Grundlage des Rankings ist eine vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie, in der 250 Personalentscheider und 250 Seminarteilnehmer insgesamt 75 Weiterbildungsanbieter nach Kriterien wie Inhaltsqualität, Kompetenz der Vortragenden und Effektivität der Wissensvermittlung bewerteten.

"Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten ist Transformation eine Talentfrage. Weil sich Rollen und Anforderungen stark verändern, unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Organisationen handlungsfähig und performant aufzustellen", so Dr. Rita Niedermayr ist Geschäftsführerin beim Österreichischen Controller-Institut und Partnerin bei der Ernst & Young Parthenon Management Consulting GmbH in Wien.