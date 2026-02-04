Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : Das Controller Institute erneut an der Spitze: Platz 1 im Seminaranbieter-Ranking 2026
Das Controller Institute belegt im aktuellen Ranking der besten Seminaranbieter 2026 im Bereich Finanzen, Recht & Controlling erneut den ersten Platz. Grundlage des Rankings ist eine vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie, in der 250 Personalentscheider und 250 Seminarteilnehmer insgesamt 75 Weiterbildungsanbieter nach Kriterien wie Inhaltsqualität, Kompetenz der Vortragenden und Effektivität der Wissensvermittlung bewerteten.
"Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten ist Transformation eine Talentfrage. Weil sich Rollen und Anforderungen stark verändern, unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Organisationen handlungsfähig und performant aufzustellen", so Dr. Rita Niedermayr ist Geschäftsführerin beim Österreichischen Controller-Institut und Partnerin bei der Ernst & Young Parthenon Management Consulting GmbH in Wien.
Kompetenzentwicklung für die Wirtschaft von morgen
Als führende Weiterbildungs- und Wissensplattform in den Bereichen Finanzen, Controlling, Rechnungswesen und Unternehmenssteuerung unterstützt das Controller Institute seit vielen Jahren Fach- und Führungskräfte bei der gezielten Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen. Ziel ist es, Expert:innen optimal auf die dynamischen Herausforderungen der Wirtschaft vorzubereiten.
Das vielfältige Angebot reicht von Seminaren und Zertifikatslehrgängen bis hin zu maßgeschneiderten Inhouse-Programmen für Unternehmen. Die vermittelten Inhalte orientieren sich an aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen und zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Transformation in der Weiterbildung: Durch E-Learning-Formate, hybride Veranstaltungen und interaktive Online-Workshops bietet das Institut flexible Lernmöglichkeiten, die sich individuell anpassen lassen – ideal für die moderne Arbeitswelt.
Zudem fördert das Controller Institute aktiv den Erfahrungsaustausch und die Netzwerkbildung. Über Fachkonferenzen und Community-Events entsteht ein Dialog zwischen Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis.
In enger Kooperation mit Unternehmen, Hochschulen und Beratungsfirmen trägt das Controller Institute dazu bei, zukunftsfitte Finanzorganisationen zu entwickeln und eine nachhaltige Unternehmensführung zu fördern. Die Kombination aus langjähriger Expertise, Innovationskraft und praxisnaher Umsetzung macht das Institut zu einer der renommiertesten Adressen für berufliche Weiterbildung im Finanz- und Controlling-Bereich in Österreich.