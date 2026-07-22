Wie weit Sauerstoffanreicherung in der Praxis gehen kann, hat unter anderem das Forschungsinstitut der Zementindustrie des VDZ, des Vereins Deutscher Zementwerke, untersucht. Im IGF-Forschungsvorhaben „Prozessstabilisierung bei hohem Sekundärbrennstoffeinsatz durch Sauerstoffeindüsung bei Drehofenanlagen der Zementindustrie“ wurden über mehrere Wochen Betriebsversuche an Ofenanlagen durchgeführt. Im Fokus standen die Auswirkungen auf Klinkerqualität, Ofenbetrieb, Alternativbrennstoffeinsatz und Abgaszusammensetzung. (Quelle: VDZ/FIZ, IGF-Vorhaben 16980 N)

Die Ergebnisse zeigen: Wird Sauerstoff gezielt an der Drehofenflamme eingebracht, kann er die Verbrennung intensivieren, die Zündung der Brennstoffe unterstützen und lokal reduzierenden Brennbedingungen entgegenwirken. Relevanz hat das vor allem bei heterogenen oder niederkalorischen Brennstoffen, die schwieriger zünden oder ungleichmäßiger ausbrennen. Bei größeren oder feuchten Ersatzbrennstoffpartikeln verlängern sich Trocknung, Pyrolyse und Ausbrand. Gelangen diese Partikel bis ins Klinkerbett, können lokal reduzierende Bedingungen entstehen, die unter anderem die Bildung von FeO, also Eisen(II)-oxid im Klinker, begünstigen.

Ein weiterer Grund liegt in der Zusammensetzung der Verbrennungsluft: Ein großer Teil der Luft besteht aus Stickstoff, der im Prozess mit aufgeheizt wird, ohne selbst zur Verbrennung beizutragen. Sauerstoffanreicherung setzt daher nicht nur bei der Zündung an, sondern verändert lokal auch Temperaturprofil, Flammenlänge und Wärmeübertragung.

Wie der Sauerstoff in den Drehrohrofen gelangt, hängt von Ziel und Anlagensituation ab. Silvio Hödl, Technischer Vertrieb Metallurgie & Industrielle Anwendungen bei Messer Austria, nennt dafür drei gängige Wege: die Anreicherung der Primärluft, die direkte Eindüsung über Sauerstofflanzen und die Zerstäubung von Flüssigbrennstoffen mit Sauerstoff. Gemeinsam ist allen Varianten, dass Sauerstoff gezielt dort verfügbar gemacht wird, wo Zündung, Flammenführung oder Ausbrand verbessert werden sollen.

Die Unterschiede liegen in der Wirkung. Primärluftanreicherung kann die Flammenlänge verkürzen und den Klinkerdurchsatz unterstützen. Sauerstofflanzen erzeugen lokal sauerstoffreiche Zonen im Brennraum und fördern das rasche Anbrennen alternativer Brennstoffe. Wird Sauerstoff als Zerstäubungsmedium eingesetzt, kann das bei flüssigen Brennstoffen auch die Verbrennung umliegender fester Sekundärbrennstoffe begünstigen und dazu beitragen, den FeO-Gehalt im Klinker zu senken.

Wie stark sich diese Effekte auswirken, zeigt sich jedoch erst an der konkreten Ofenlinie. In den VDZ-Versuchen war der Sauerstoffeinsatz bei einer Ofenanlage mit Vorkalziniertechnik und Tertiärluftleitung wirksamer als bei einer konventionellen Ofenanlage, weil bei gleicher spezifischer Sauerstoffmenge höhere Sauerstoffkonzentrationen in der Flamme erreicht wurden. Zugleich zeigte sich bei einer Anlage eine Zunahme der NOx-Bildung in der Drehofenfeuerung. NOx bezeichnet Stickstoffoxide, die bei Verbrennungsprozessen entstehen und in Zementwerken über Prozessführung und Abgasreinigung begrenzt werden müssen.

Damit ist Sauerstoffanreicherung als ein Eingriff in die Feuerungsführung zu verstehen. Sie kann den Ofenbetrieb stabilisieren, verschiebt aber zugleich die Anforderungen an Dosierung, Brennerführung und Emissionsmanagement.