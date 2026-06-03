Die Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Klaiton als Partner für die schnelle und passgenaue Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischer Transformationen und steigender Anforderungen an Veränderungsprozesse gewinnt der Einsatz erfahrener Interim Manager, Berater und Projektleiter weiter an Bedeutung.

„Wir freuen uns, zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz im Interim Management erreicht zu haben. Mit über 1.500 Berater in den Bereichen Interim Management, Consulting und Projektleitung unterstützen wir mittelständische und große Unternehmen bei der schnellen Besetzung entscheidender Rollen. Danke an unsere Kunden, Partner und Consultants für die erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Nikolaus Schmidt, Managing Director Klaiton.