Defence Startup voidsy mit Plänen : voidsy: Wie ein Startup aus Wels die militärische Luftfahrt unterstützt

06.05.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Das in Wels ansässige Startup voidsy hat sich auf die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen auf strukturelle Unregelmäßigkeiten und Defekte spezialisiert. Warum die Technologie auch in der militärischen Luftfahrt auf Nachfrage stößt und wie Gründer Holger Plasser in das Business gefunden hat.
Anwendung voidsy 2

Zerstörungsfreie Präzision aus Wels: voidsy mit Hightech-Prüfsystemen für Aerospace-Weltmarkt.

- © voidsy

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Erstveröffentlichung
06.05.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt