Egal, ob Luft-, Marine- oder landgestützte Systeme: Angetrieben von der unsicheren geopolitischen Lage, wächst Europas Rüstungsindustrie rasant. Die Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten stiegen im Vorjahr auf rund 326 Milliarden Euro, was rund 1,9 Prozent des EU-BIP entspricht.

>>> Die Bedrohungslage in Europa könnte der Rüstungsindustrie in der nächsten Dekade einen Boom bescheren. Wie aber passt die Produktion von Militärtechnik zu den Geschäftsgrundsätzen klassischer Zulieferer?

In Zukunft, und das ist eine gute Nachricht für die Industrie, sollen europäische Unternehmen von dem Boom noch stärker profitieren. Denn der im Mai 2025 beschlossene Security-Action-for-Europe-Fonds (SAFE in einer Höhe von 150 Milliarden Euro sieht vor, dass 65 Prozent dieses an Unternehmen innerhalb der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Ukraine gehen sollen.