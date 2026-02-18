Die EU-Kommission hat Rheinmetall die Übernahme der Marinesparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen genehmigt. Bereits im September hatten sich Deutschlands größter Rüstungskonzern und Lürssen auf den Verkauf verständigt. Bestandteil der Vereinbarung ist unter anderem die traditionsreiche Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen. Wie die Wettbewerbshüter der Europäischen Union mitteilten, „Die Transaktion betrifft in erster Linie den Bau von Überwasserschiffen und damit verbundene Dienstleistungen im Verteidigungssektor“.

>>> Kampf gegen Drohnen: Rheinmetall-Laserwaffe besteht entscheidenden Härtetest

Nach eingehender Prüfung sieht die EU-Kommission aufgrund der begrenzten Auswirkungen auf die Marktstruktur keine wettbewerbsrechtlichen Einwände gegen den Zusammenschluss. Mit dem Erwerb beabsichtigt Rheinmetall, sein Geschäftsportfolio zu erweitern und künftig auch im Marine-Schiffbau aktiv zu sein. Bislang produziert das Unternehmen keine eigenen Schiffe, ist jedoch bereits als Zulieferer für die Marine tätig – etwa mit Schiffsgeschützen und Lasersystemen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.