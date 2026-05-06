Was ist eine Betriebsprüfung?

Die Betriebsprüfung (steuerliche Außenprüfung) ist eine systematische Kontrolle durch das Finanzamt. Geprüft wird, ob steuerliche Pflichten – etwa bei Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer oder Forschungsprämie – vollständig und korrekt erfüllt wurden. In der Praxis umfasst eine Prüfung meist mehrere vergangene Jahre und beginnt in der Regel mit einer schriftlichen Ankündigung. Nach Durchsicht der Unterlagen folgt am Ende eine Schlussbesprechung, auf deren Basis neue Abgabenbescheide erlassen werden können.

Praxistipps aus der Beratung

1. Ruhe bewahren – Struktur gewinnt

Hektik ist der schlechteste Ratgeber. Eine Betriebsprüfung folgt klaren gesetzlichen Abläufen. Klare Zuständigkeiten, ein definierter Ansprechpartner und strukturierte Unterlagen schaffen von Beginn an Vertrauen. Auch eine klare Dokumentation welche Unterlagen übermittelt bzw Fragen beantwortet wurden sollte erfolgen.

2. Prüfungsauftrag genau lesen

Welche Abgabenarten? Welche Zeiträume? Der Prüfungsauftrag gibt den Rahmen vor. Alles außerhalb dieses Rahmens sollte gezielt hinterfragt werden – sachlich, aber bestimmt und im Zweifel auch zurückgestellt werden.

3. Vorbereitung schlägt Verteidigung

Eine saubere Buchhaltung, nachvollziehbare Prozesse und vollständige Dokumentationen (zB zu Verrechnungspreisen, Förderungen oder Rückstellungen) sind der beste Schutz. Nacharbeiten „unter Zeitdruck“ erhöhen das Fehlerrisiko deutlich.

4. Kommunikation steuern

Nicht jede Frage muss sofort beantwortet werden. Sachverhalte dürfen – und sollen – geprüft werden, bevor Auskünfte erteilt werden. Unkoordiniertes „Nebenbei-Reden“ kann unnötige Probleme schaffen. Eine Abstimmung mit einem Steuerberater schafft Klarheit für Sie und ihr Unternehmen.