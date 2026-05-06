Grundsätzlich ist jede österreichische Geschäftseinheit einer Pillar 2 pflichtigen Unternehmensgruppe zur Einreichung des Mindeststeuerberichts verpflichtet. Diese Verpflichtung kann jedoch auf eine einzelne inländische Einheit übertragen werden. In diesem Fall ist dem Finanzamt für Großbetriebe mittels Mitteilung 1 bekannt zu geben, welche österreichische Einheit als „benannte örtliche Einheit“ den Mindeststeuerbericht für alle inländischen Geschäftseinheiten einreichen wird.

Die Mitteilung 2 ist relevant, wenn der Mindeststeuerbericht nicht in Österreich, sondern durch eine andere Konzerngesellschaft im Ausland eingereicht wird. Besteht mit dem Staat dieser einreichenden Einheit ein anerkanntes Abkommen – etwa innerhalb der EU aufgrund der DAC‑9‑Richtlinie – entfällt die Verpflichtung zur Abgabe des Mindeststeuerberichts in Österreich. Voraussetzung ist jedoch, dass dem Finanzamt fristgerecht mitgeteilt wird, welche ausländische Geschäftseinheit den Mindeststeuerbericht tatsächlich einreicht.