Die auf flexible Personal- und Projektlösungen spezialisierte Unternehmensberatung Klaiton wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN mit dem 1. Platz in der Kategorie „Interimsmanagement“ ausgezeichnet. Damit sichert sich das Unternehmen die Top-Position in einem strategisch immer bedeutender werdenden Segment der Beratungsbranche.

Die Auszeichnung würdigt Klaitons Rolle als einer der führenden Anbieter für passgenaue Expert:innenlösungen bei zeitlich begrenzten Managementaufgaben, Transformationsprojekten und akuten Ressourcenengpässen. Der gezielte Einsatz von Interim-Professionals gewinnt insbesondere in wirtschaftlich volatilen Zeiten weiter an Bedeutung.

Das bestätigt auch Nikolaus Schmidt, Managing Director Klaiton: „Wir freuen uns über die Auszeichnung als bestes Unternehmen im Interim-Management. Dies bestätigt unseren Anspruch, in diesem Bereich neue Maßstäbe zu setzen. Wenn Expertise fehlt, bietet Interim-Management die Lösung, um Personal- oder Ressourcenengpässe zu überbrücken. Wir danken unseren Kund:innen für ihr Vertrauen und freuen uns, für ihre Projekte die richtigen Expert:innen passgenau und mit höchster Kompetenz zu vermitteln.“

Das jährlich erscheinende Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS basiert auf einer umfangreichen qualitativen Marktstudie. Im Mai 2025 wurden 250 Entscheidungsträger:innen österreichischer Unternehmen befragt. Bewertet wurden unter anderem die Beratungsqualität, die Umsetzungsstärke, die Flexibilität der Leistungen sowie der konkrete Mehrwert für Auftraggeber:innen. In das Ranking einbezogen wurden klassische Beratungen, IT- und Inhouse-Consultingfirmen sowie spezialisierte Anbieter wie Klaiton.