Die Unternehmensberatung Accilium zählt zu den führenden Consulting-Firmen Österreichs: Im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN wurde das Unternehmen gleich doppelt auf den ersten Platz gewählt – in der Kategorie „Digitalisierung“ sowie in der Branche „Automobil und Zulieferindustrie“.

Diese doppelte Auszeichnung belegt die hohe fachliche und strategische Kompetenz von Accilium in zwei Schlüsselbereichen der industriellen Transformation. Ob datenbasierte Innovation oder der technologische Wandel der Automobilindustrie – Accilium gilt als Vorreiter für nachhaltige, digitale Lösungen im komplexen Unternehmensumfeld.

Johannes Florian, Associate Partner bei Accilium, betont die Herausforderungen und Chancen im Automobilsektor: „Der österreichische industrielle Automobil- und Zulieferkomplex steht aktuell vor einer Mehrfach-Transformation: dem Wandel zur E-Mobilität, der umfassenden Digitalisierung von Produkten und Prozessen sowie dem steigenden Druck zu nachhaltigeren und resilienteren Lieferketten. Diese tiefgreifenden Veränderungen erfordern von den Unternehmen Agilität, Innovationskraft und strategische Weitsicht, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.“

Auch im Bereich Digitalisierung konnte sich Accilium als Nummer 1 positionieren – ein Erfolg, der insbesondere mittelständischen Unternehmen neue Perspektiven eröffnen soll. Johannes Florian dazu: „Das sinnvolle Nutzen von Digitalisierungsmöglichkeiten und Künstlicher Intelligenz stellt für viele mittelständische Unternehmen eine große Herausforderung dar – insbesondere aufgrund von heterogenen Systemlandschaften und der oft unvollständigen Datenlage. Dennoch ist es gerade jetzt entscheidend, hier aktiv zu werden, um den Anschluss nicht zu verlieren und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS gilt als eines der wichtigsten Stimmungsbilder der Branche. Für das Ranking 2025 wurden im Mai 250 Entscheidungsträger:innen österreichischer Unternehmen befragt. Bewertet wurden unter anderem Beratungskompetenz, technologische Innovationsfähigkeit, Umsetzungsstärke und der konkrete Mehrwert für Unternehmen. Erfasst wurden klassische Beratungsunternehmen ebenso wie IT-Consultants, Inhouse-Teams und Beratungseinheiten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.