Dementsprechend gefragt sind ESD-Arbeitsplätze, die einen solchen Schutz bieten. In einer Marktanalyse von DataHorizzon-Research wird geschätzt, dass sich der globale Markt dafür bis 2033 auf 5,1 Milliarden Dollar zumindest verdoppelt. Denn nicht nur in der Rüstungsindustrie ist ein solider, durchgehender ESD-Schutz erfolgskritisch. Auch in der Elektronikfertigung, der Automobilindustrie, im Gesundheitswesen und in der Telekommunikation nimmt seine Bedeutung massiv zu. Denn je komplexer die Produktion ist, desto schwerwiegendere Folgen können nicht ESD-gerechte Arbeitsumgebungen haben, seien es falsche Oberflächen, mangelhafte Personenerdung oder ungeeignete Materialien.

>>> Plansee-Chef zu Luftfahrt und Verteidigung: "Wir sehen mehr Projekte kommen"

Zugleich gilt: Die Zahl von zuverlässigen Anbietern, die ESD-Arbeitsumgebungen konstant in der benötigten Stückzahl und Qualität liefern können, ist gar nicht so groß. Die deutsche Andreas KARL GmbH & Co. KG ist ein solches Unternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1935 hat sich das Unternehmen von einem Handwerksbetrieb zu einem der führenden europäischen Spezialisten und Hersteller für ESD-gerechte Arbeitsplatz- und Logistiksysteme entwickelt. Produziert wird mit großer Fertigungstiefe zu hundert Prozent in Deutschland.