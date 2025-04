Welche Entwicklungen gehen mit digitaler Transformation einher?

Die digitale Transformation ist ein vielschichtiger Prozess, der im vergangenen Jahr durch den breiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) enorm beschleunigt wurde. In der Industrie 5.0 steht insbesondere die effektive Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Mittelpunkt, etwa durch den Einsatz von Edge AI – also KI direkt an der Maschine – oder Extended Reality (XR). Nun müssen wir weg von reinen Buzzwords hin zu konkreten Inhalten und Handlungsfeldern kommen. Vorne bleiben wird, wer diese Technologien gezielt in die eigene Organisation zieht und sie miteinander vernetzt.

Genau das ist aber für viele Unternehmen eine enorme Herausforderung. Wie trägt die IT:U dazu bei, diese zu lösen?

Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle und Produktionsprozesse umgestalten, um international wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren Standort in Europa zu halten. Dabei ist der Einsatz von neuen Technologien, wie beispielsweise KI unerlässlich. Nur so können die herausfordernden Zielvorgaben des europäischen Green Deals erreicht und dem allgegenwärtigen Arbeitskräftemangel entgegengewirkt werden. Wir brauchen also dringend Menschen, die ihr Fachwissen mit Digital-Know-how verbinden und so neue Lösungswege entwickeln und implementieren können. Wir nennen diese „Digital Transformers“. Ohne sie wird es keine langfristige Wettbewerbsfähigkeit mehr geben. Sie denken und agieren interdisziplinär und sind mit ihrem Wissen am cutting edge der Digitalisierung.