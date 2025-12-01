INDUSTRIEMAGAZIN: Die industrielle Transformation ist in aller Munde. Aus Sicht des TÜV AUSTRIA: Wo liegen derzeit die größten Hebel, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten?

Stefan Haas: Für Transformation braucht es vor allem Mut und ein hohes Maß an Optimismus. Wir dürfen nicht darauf warten, dass Veränderung mit uns passiert, wir müssen sie aktiv gestalten. Um nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu sein bedarf es einerseits innovativer Produkte und Dienstleistungen, aber auch eines entsprechenden Maßes an Sicherheit. Sicherheit wird nicht nur vom Gesetzgeber, sondern von allen Kunden und Verbrauchern erwartet und ist daher kein „nice-to-have“, sondern Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg.

INDUSTRIEMAGAZIN: Digitalisierung und Automatisierung verändern Produktionsprozesse tiefgreifend. Welche Rolle spielt der TÜV AUSTRIA in dieser technologischen Entwicklung?

Haas: Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet ein enormes Potential zur Produktivitätssteigerung, führt aber gleichzeitig zu einer zunehmenden Vulnerabilität gegen unerwünschte Einflüsse von außen. TÜV AUSTRIA bietet umfassendes Know-how in der Konvergenz von funktionaler Sicherheit, Cybersecurity und Datenintegrität über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Entwicklung digitaler Prozesse bis zum Monitoring von ganzen OT-Netzwerken in der Produktion. Sicherheit von Menschen, Maschinen und Daten ist eben ein Thema das von Anfang bis zum Ende mitgedacht werden muss.

INDUSTRIEMAGAZIN: Wie kann der TÜV AUSTRIA Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien technisch, rechtlich und organisatorisch abzusichern?

Haas: Das Thema Nachhaltigkeit hat zwar durch die angespannte wirtschaftliche Situation in Europa etwas an Dynamik verloren, ist aber dennoch das entscheidende Thema für die Zukunft der Menschheit. Die Folgen des Klimawandels sind bereits unverkennbar und die diesbezüglichen Auswirkungen haben immer größeren Einfluss auf unser tägliches Leben. Wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre in die Zukunft extrapolieren, muss uns klar werden, dass wir dieses Thema nicht auf die lange Bank schieben können. Wir als TÜV AUSTRIA helfen Unternehmen dabei Ihren ökologischen Fußabdruck zu erfassen, zu verifizieren und nachhaltig zu verbessern. Unter anderem bieten wir mit carbon footprint by tami® eine digitale Plattform an, mit der der CO2-Fußabdruck erfasst und verifiziert werden kann und werden in den nächsten Wochen auch ein Modul für das freiwillige VSME-Reporting anbieten. Wir begleiten Unternehmen mit Umwelt- und Energiemanagementzertifizierungen und unterstützen sie in allen Belangen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Vor wenigen Tagen haben wir mit Ollum ein Unternehmen in Italien erworben, das sich auf diesen Themenkreis spezialisiert hat. Damit können wir unsere Kunden noch umfassender unterstützen.