Die Svoboda Metalltechnik GmbH, ein renommierter Anbieter von Metallbauprodukten, hat zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit Insolvenz angemeldet. Mit Hauptsitz im burgenländischen Markt Allhau (Bezirk Oberwart) und einem Produktionsstandort in Sebersdorf in der Steiermark steht das Unternehmen endgültig vor dem Aus. Bereits im vergangenen Jahr musste Svoboda Zahlungsunfähigkeit bekanntgeben. Obwohl damals ein Sanierungsplan beschlossen wurde, konnte dieser nicht erfüllt werden. Laut Mitteilungen von AKV, KSV1870 und Creditreform ist eine Fortführung des Unternehmens nicht mehr geplant.

