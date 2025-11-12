In einer Zeit, in der Schlagzeilen von Unsicherheit, Fachkräftemangel und Bürokratie geprägt sind, ist es erfrischend, mit jemandem zu sprechen, der von Chancen erzählt. Chancen, die PMS aktiv mitgestaltet. Mit neuen Technologien, mit Mut zu Innovationen und mit einer klaren Haltung in Sachen Verantwortung. Nachhaltige Energie, Digitalisierung und smarte Produktion stehen dabei an oberster Stelle.

Pioniergeist und Zukunftsschmiede



Vor zwei Jahrzehnten gegründet, hat sich PMS zu einem internationalen Player mit rund 600 Beschäftigten entwickelt. Die Wurzeln liegen in der Elektro- und Automatisierungstechnik, die Geschäftsfelder reichen heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Der Kern des Erfolgs: ein tiefes Prozessverständnis und die Fähigkeit, die „Schnittstellen-Themen“ der Kunden zu lösen. „Wir haben uns immer bemüht, nicht nur Bauteile zu liefern, sondern nachhaltige Lösungen.

Unser Anspruch ist es, die Probleme unserer Kunden wirklich zu verstehen“, erklärt Gründer Franz Grünwald. Das Vertrauen großer Industriepartner wie voestalpine, AVL oder OMV bestätigt diesen Ansatz. „Wenn es darum geht, mit innovativer Automation, intelligenter Digitalisierung und maßgeschneidertem Engineering nachhaltige Lösungen für die Industrie zu schaffen, ist PMS der perfekte Partner“, ergänzt