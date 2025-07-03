Der Tiroler Werkstoffspezialist Plansee hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 2,25 Mrd. Euro erwirtschaftet – ein leichter Rückgang um rund 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der internationale Konzern mit Sitz in Breitenwang bei Reutte reagiert damit robust auf ein schwieriges Marktumfeld: geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren und volatile Nachfrage stellen die Industrie weltweit vor neue Herausforderungen. Auch der globale Personalstand sank leicht – von 11.208 auf 10.890 Beschäftigte.

Trotz der Belastungen sieht sich Plansee stabil aufgestellt. Vorstandschef Karlheinz Wex spricht von einer „Fahrt auf stürmischer See“ – aber mit starker Bilanz: Die Eigenkapitalquote stieg auf 59 Prozent, rund 150 Mio. Euro wurden im vergangenen Jahr investiert. Unterschiede zeigen sich regional wie branchenspezifisch: Während sich etwa die Luftfahrt gut entwickelte, blieb der Maschinenbau schwach. Die Einführung neuer US-Zölle sowie die hohe Inflation erschweren die Planung zusätzlich.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine stabile Entwicklung – mit Perspektive auf eine Erholung ab Ende 2025. Sorge bereitet dem Management auch die sinkende Wettbewerbsfähigkeit in Österreich.

Immer informiert über Hightech-Materialien, globale Märkte und industrielle Schlüsselbranchen? Mit unserem Daily Briefing erhalten Sie werktags um 7 Uhr die wichtigsten Entwicklungen rund um Unternehmen wie Plansee – von Rohstoffstrategien über Technologietrends bis hin zu geopolitischen Herausforderungen.