Bernhard Wagner, CEO von Zoerkler, im Kurzinterview.

Herr Wagner, was waren die drei wesentlichen Entscheidungskriterien, um den Verkauf einerseits aktiv anzustreben und andererseits um dafür eine M&A-Beratung wie MP Corporate Finance an Bord zu holen?

Bernhard Wagner: Unser Unternehmen war zwar gut aufgestellt – um jedoch den nächsten Wachstumsschritt realisieren zu können, mussten wir eine kritische Größe erreichen. Darüber hinaus war es mir ein zentrales Anliegen, neue Impulse durch den Verkauf zu setzen – sowohl für das Unternehmen als auch für mein Team und mich. Mir war klar, dass wir dafür strukturiert und professionell vorbereitet in einen Exit-Prozess einsteigen müssen und MP hat uns im Auswahlprozess für einen Berater schlichtweg am meisten überzeugt.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, die sich für Ihr Unternehmen im Zuge dieser Partnerschaft ergeben?

Wagner: Insbesondere die internationalere Aufstellung, der Zugang zu komplementären Kunden sowie die klare Ausrichtung auf weiteres Wachstum überzeugt Kunden wie Teams auf beiden Seiten. Kulturell haben wir einen sehr guten Fit. Die Basis für unsere gemeinsamen Ziele ist damit vorhanden.

Was war Ihr größtes Learning mit Blick auf den Verkauf Ihres Unternehmens?

Wagner: Vorbereitung und Fokus auf die Equity-Story sind zentrale Bausteine für eine erfolgreiche Transaktion, gepaart mit stringentem Prozessmanagement. Dies wäre ohne professionelle Beratung nicht möglich gewesen. Daher ist die vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit Beratern sowohl im M&A-Bereich als auch mit erfahrenen Transaktionsanwälten – wie in unserem Fall mit MP Corporate Finance und der Anwaltskanzlei Schönherr – absolut notwendig. Ein Aspekt, der mir über die gesamte Prozesslaufzeit hinweg immer klarer wurde