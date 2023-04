Christoph Knogler wird am 1. August in den Vorstand des oberösterreichischen Elektronikunternehmens Keba berufen und soll im Oktober den langjährigen CEO Gerhard Luftensteiner ablösen, der in den Ruhestand tritt. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Luftensteiner wird als Miteigentümer von Keba in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln.

Knogler, CTO Franz Höller und CFO Andreas Schoberleitner bilden ab Oktober das Vorstandsteam. Christoph Knogler ist seit dem Jahr 2020 als Geschäftsführer für den Geschäftsbereich Keba Energy Automation tätig.