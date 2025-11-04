Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren: entgegen dem Grundsatz der Einzelbewertung besteht für das Vorratsvermögen die Möglichkeit, gleichartige Gegenstände in Gruppen zusammenzufassen und mittels Bewertungsvereinfachungsverfahren zu bewerten (Identitätspreisverfahren, Durchschnittspreisverfahren, FIFO, LIFO, HIFO, LOFO, Festwertverfahren). Verschiedene Verbrauchsfolgeannahmen führen je nach Preisentwicklung zu unterschiedlichen Bilanzwerten. Das strenge Niederstwertprinzip ist bei der Bewertung zu beachten.

entgegen dem Grundsatz der Einzelbewertung besteht für das Vorratsvermögen die Möglichkeit, gleichartige Gegenstände in Gruppen zusammenzufassen und mittels Bewertungsvereinfachungsverfahren zu bewerten (Identitätspreisverfahren, Durchschnittspreisverfahren, FIFO, LIFO, HIFO, LOFO, Festwertverfahren). Verschiedene Verbrauchsfolgeannahmen führen je nach Preisentwicklung zu unterschiedlichen Bilanzwerten. Das strenge Niederstwertprinzip ist bei der Bewertung zu beachten. Unfertige und fertige Erzeugnisse sowie noch nicht abrechenbare Leistungen: Aktivierung zu Herstellungskosten (wie Anlagevermögen), angemessene Verwaltungs- und Vertriebskosten sind nur in Ausnahmefällen zulässig, zB bei Langfristfertigung im Anlagenbau unter folgenden Voraussetzungen: Auftragsausführung > 12 Monate, Vorliegen einer verlässlichen Kostenrechnung, keine Drohverluste aus Restabwicklung.

Aktivierung zu Herstellungskosten (wie Anlagevermögen), angemessene Verwaltungs- und Vertriebskosten sind nur in Ausnahmefällen zulässig, zB bei Langfristfertigung im Anlagenbau unter folgenden Voraussetzungen: Auftragsausführung > 12 Monate, Vorliegen einer verlässlichen Kostenrechnung, keine Drohverluste aus Restabwicklung. Erhaltene Anzahlungen: eine offene Absaldierung ist möglich, soweit Deckung in den Anschaffungs- bzw Herstellungskosten von unfertigen bzw fertigen Erzeugnissen gegeben ist. Darüberhinausgehende Anzahlungen sind zu passivieren bzw können die gesamten erhaltenen Anzahlungen wahlweise als eigener Bilanzposten dargestellt werden. Dies wirkt sich allerdings auf die Bilanzsumme aus.

Fazit

Die Bilanzierungssaison 2025 erfordert neben Routinevorbereitungen auch einen Blick auf Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume. In Teil 2 werden wir weitere Wahlrechte und Ermessensentscheidungen aufzeigen.



Autorin: Mag. Barbara Hochreiter ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Senior Manager bei ICON Wirtschaftstreuhand GmbH