Die aktuelle Insolvenzprognose des Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Allianz Trade deutet auf einen weiteren Anstieg der Firmenpleiten im Jahr 2025 hin. In Österreich wird mit einem Zuwachs von zwei Prozent gegenüber 2024 gerechnet. „Es ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Für 2025 rechnen wir mit 6.700 Firmenpleiten, ein ähnlich hohes Insolvenzniveau wie 2024,“ erklärt Gudrun Meierschitz, Vorständin der Acredia Versicherung. Erst 2026 sei ein leichter Rückgang auf rund 6.500 Fälle möglich.

Rückblickend verzeichnete Österreich im Jahr 2024 insgesamt 6.550 Unternehmensinsolvenzen – ein Plus von 22 Prozent gegenüber 2023. Alle Branchen meldeten zweistellige Zuwachsraten bei den Firmenpleiten. Besonders betroffen waren Finanzdienstleistungen (+31 Prozent), Bauwesen (+16 Prozent), Handel (+18 Prozent) und das Gastgewerbe (+21 Prozent).