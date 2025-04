Das renommierte Unternehmen Franz Hauswirth Ges.m.b.H., bekannt für die Produktion von Schokolade und Süßwaren, hat Insolvenz angemeldet. Der Firmensitz befindet sich in Kittsee, Bezirk Neusiedl am See. Die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 bestätigten die finanzielle Notlage am Dienstag. Laut Angaben des KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 10,5 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 119 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz der schwierigen Situation plant die Geschäftsführung, den Betrieb weiterzuführen.

>>> Kika/Leiner-Insolvenz - was Konsumenten jetzt wissen müssen

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!