Die erneute Insolvenz des traditionsreichen Möbelhauses Kika/Leiner hat neben den 1.400 Mitarbeitenden erhebliche Auswirkungen auf die Kunden. Besonders betroffen sind Besitzer von Gutscheinen, denn diese werden in den Filialen von Kika/Leiner nicht mehr akzeptiert.



Was Gutscheininhaber jetzt wissen müssen: Wer einen offenen Gutschein besitzt, muss den ausstehenden Betrag als Insolvenzforderung anmelden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass lediglich mit einer Rückzahlung der im Insolvenzverfahren festgelegten Quote zu rechnen ist. Der volle Gutscheinwert kann in der Regel nicht erstattet werden.

Die Anmeldung einer Forderung im Rahmen der Kika/Leiner-Insolvenz ist mit einer Bearbeitungsgebühr von 25 Euro verbunden. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) empfiehlt daher, bei geringwertigen Gutscheinen sorgfältig zu prüfen, ob sich eine Anmeldung lohnt. Angesichts der Kosten und der voraussichtlich reduzierten Rückzahlung könnte der Aufwand den Nutzen übersteigen.

Betroffene haben bis zum 10. Januar 2025 Zeit, ihre Forderungen anzumelden.