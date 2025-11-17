Auf dem Podium sprachen Andreas J. Ludwig, Mitglied des Executive Boards der Management Trust Holding AG, Martin Ohneberg, CEO und Eigentümer der HENN Connector Group sowie Präsident des Aufsichtsrates der Verbund AG, Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit AG und der Prinzhorn Holding GmbH, und Anna Stürgkh, Abgeordnete zum Europäischen Parlament.

Im Zentrum der Diskussion standen die Herausforderungen, mit denen die Industrie in Österreich und Mitteleuropa aktuell konfrontiert ist. Mehrere der Sprecher beschrieben die wirtschaftliche Lage als angespannt, teilweise sogar als kritisch. Vor allem die Kombination aus hohen Energiepreisen, steigenden Lohnkosten, massiver Bürokratisierung und unzureichender Investitionsdynamik beschäftigt die Unternehmen. Dr. Ludwig betonte, dass die industriellen Kernbranchen weiterhin das Rückgrat der österreichischen Volkswirtschaft darstellen. Allerdings gehe die reale Wertschöpfung seit Jahren zurück. Die Industrie erlebe einen Einbruch, der in seiner Dimension den Covid Jahren ähnele, jedoch ohne äußeren Schock.

Cord Prinzhorn unterstrich, dass die internationale Konkurrenzfähigkeit europäischer Industrien durch strukturelle Verschiebungen herausgefordert wird. Die Qualität der europäischen Anlagenbauer und Zulieferer habe historisch einen Vorteil geschaffen. Dieser Vorsprung schrumpfe jedoch, weil asiatische Wettbewerber technologisch aufgeholt haben und ihre Produkte zu deutlich geringeren Kosten anbieten. Er verwies auf Beispiele wie Hydrauliksysteme oder Spritzgussanlagen, die heute in vergleichbarer Qualität aus China erhältlich sind und den Kostendruck erheblich erhöhen.

Besonders sichtbar werde dies bei kapitalintensiven Industrien. Während früher vor allem Arbeitskosten den Ausschlag gaben, entscheiden heute Kapitalzugang, Skalierbarkeit und Innovationsgeschwindigkeit. Viele europäische Unternehmen verlieren im globalen Wettbewerb nicht wegen mangelnder Ideen, sondern wegen fehlendem Risikokapital und zu langsamen Rahmenbedingungen. Prinzhorn verwies darauf, dass selbst innovationsstarke Firmen in der Wachstumsphase häufig ins Ausland abwandern, weil die Bewertungen in Europa signifikant niedriger seien.

Einigkeit herrschte am Podium darüber, dass Bürokratie und Regulatorik zu den größten Bremsklötzen zählen. Intensive Berichtspflichten, schwerfällige Genehmigungsprozesse und ein komplexes regulatorisches Umfeld nehmen Unternehmen unternehmerische Freiheit und Handlungsfähigkeit. Diese strukturelle Belastung sei aus Sicht der Sprecher ein wesentlicher Faktor für den Rückgang von Investitionen im Inland.