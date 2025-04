Neben der Finanzspritze zur Schuldentilgung stellt der Mutterkonzern in den kommenden vier Jahren mehrere hundert Millionen Euro zur Ankurbelung des Geschäfts zur Verfügung. Die zusätzlichen Mittel würden "für einen mehrjährigen Geschäftsplan zur Unterstützung der laufenden Restrukturierungsbemühungen und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit" bereitgestellt. Um langfristig in Europa erfolgreich zu sein, müsse der Konzern seine Strukturen weiter vereinfachen, Kosten senken und die Effizienz steigern, so Ford-Vizepräsident John Lawler. "Ford bekennt sich mit dieser Finanzierung klar zu seinem europäischen Geschäft", betont er.

Ford hatte im vergangenen November angekündigt, bis Ende 2027 rund 4.000 Stellen in Europa zu streichen. 2.900 davon sollen in Deutschland und 800 in Großbritannien wegfallen. Ford verwies damals auf die schwierige Lage der Automobilindustrie in Europa. Diese sei geprägt von einer schwachen Nachfrage, hohen Kosten für die Umstellung auf Elektromobilität, einem harten Wettbewerb und Regulierungen. Das Management appellierte damals an die Politik, den Wandel zur Elektromobilität stärker zu unterstützen. Ford baut in Köln zwei neue Elektroauto-Modelle, den Ford Explorer und den Ford Capri. "Wir brauchen eine klare politische Agenda in Europa, die die Akzeptanz von Elektroautos fördert und die Verbrauchernachfrage mit den europäischen Emissionszielen in Einklang bringt", betonte Lawler erneut.