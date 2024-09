Hohe Energiekosten : Energiekostenzuschuss II: Top 1% der Unternehmen erhielt 29% der Fördermittel

Der staatliche Energiekostenzuschuss für Unternehmen in Österreich beläuft sich auf voraussichtlich 1,6 Mrd. Euro, ausbezahlt an 23.479 Betriebe. Obwohl 95% der Anträge von kleinen und mittleren Unternehmen stammen, flossen nur 63% der Fördermittel an diese.