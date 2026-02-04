Der dänische Logistikkonzern DSV A/S ist bei der Integration von DB Schenker einen großen Schritt weiter: Mit der vollständigen Eingliederung aller Geschäftsbereiche in Deutschland ist die organisatorische Zusammenführung beider Unternehmen weit fortgeschritten. Zum 1. Februar 2026 wurden nun auch die Bereiche Air & Sea, Fairs & Events sowie Zoll unter dem Dach der Marke DSV gebündelt. Bereits zuvor waren die Geschäftseinheiten Road und Contract Logistics übergegangen. Ziel der Vereinheitlichung ist es, Prozesse zu verschlanken, Schnittstellen zu reduzieren und das Dienstleistungsportfolio zu erweitern. Die Zusammenführung von Teams, Services und IT-Strukturen soll die Leistungsfähigkeit in der Breite stärken.

