Es sind entscheidende Stunden für Europa: Wird Donald Trump, der die EU im Wahlkampf als "Mini-China, das die USA nur ausnutzen wolle" bezeichnete, mit Strafzöllen ernst machen? Wird es China wirklich mit pauschalen Zöllen von bis zu 60 Prozent treffen - und plant die neue US-Administration "gigantische Vergeltungsmaßnahmen" für den allzu China-freundlichen Kurs Europas, wie die amerikanische Handelskammer es als ausgemacht sieht? IM-Autor Daniel Pohselt sprach für die vorliegende Coverstory mit einer Vielzahl von Industriemanagern und deren Einschätzungen der Lage. Warum für Österreichs Industrieunternehmen die Diversifikation künftig viel stärker das Gebot der Stunde ist, lesen Sie ab Seite 14.

Der Unternehmer Klaus Fronius, langjähriger Chef des Schweißtechnik-, Solarenergie- und Ladetechnikunternehmens aus Pettenbach, hat über Jahrzehnte hinweg Innovationen vorangetrieben, die ganze Branchen veränderten. Heute widmet er sich der Zukunftstechnologie Wasserstoff. Mit seinem Start-up GRÜNLAND Innovations GmbH, das er auf seinem Bauerngut in Oberösterreich betreibt, arbeitet er daran, Wasserstoff in der Hausenergieversorgung marktfähig zu machen. Das Porträt des Mr. Wasserstoff lesen Sie hier oder ab Seite 34.

Am Körper tragbare Elektronik: In Unternehmen haben Gadgets wie

Datenbrillen, Smartwatches oder auch Drohnen immer Saison. Sie erhöhen die Effizienz, bieten neue Wege zur Prozessoptimierung und helfen auch die Mitarbeitenden zu schützen. Wie smarte Devices die Arbeitswelt revolutionieren, hat IM-Autor Wolfgang Korne ab Seite 42 recherchiert.



Ans Herz gelegt sei Ihnen auch die Lektüre unseres im Innenteil eingehefteten Transformation Guides 2025. Darin lesen Sie nicht nur, wie sie explodierende Stückkosten managen und der Wandel mit KI funktioniert. Sie finden auch das Förderverzeichnis 2025, dem Sie sämtliche Leistungen der Fördergeber entnehmen.

An dieser Stelle bleibt uns nur noch, Ihnen für Ihre Treue zu danken. Wir freuen uns, Sie am 5. Februar mit einer brandneuen Ausgabe – online oder druckfrisch im Postfach oder am Kiosk – überraschen zu dürfen.

