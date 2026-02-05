Konkret ging es um einen deutschen Zahnarzt, der an zwei bis vier Stunden wöchentlich bzw zweiwöchentlich Zahnbehandlungen an den Insassen von drei österreichischen Justizanstalten durchgeführt hatte. Zu diesem Zweck stand ihm jeweils ein entsprechend ausgestatteter Raum zur Verfügung. Außerhalb der Behandlungszeiten hatte der Zahnarzt weder ein Betretungsrecht, noch konnte er exklusiv über die Behandlungsräume verfügen.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Der VwGH ging wegen Begründung einer festen (Geschäfts-)einrichtung iSd Art. 14 Abs. 1 DBA-Deutschland von einer österreichischen Steuerpflicht der Arzthonorare aus. Begründet damit, dass der Arzt - vertraglich abgesichert - während der Ordinationszeiten über (Geschäfts-)räume so verfügen konnte, wie es auftragsbezogen erforderlich war und dass seine wesentliche Tätigkeitsausübung mit dem Behandlungsraum dauerhaft verbunden war.