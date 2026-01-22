Der Leiterplattenhersteller AT&S will in den kommenden Monaten seine Reinraumflächen im Stammwerk in Leoben-Hinterberg modernisieren und verdreifachen. Die Aufstockung werde notwendig, da die Auftragslage anhaltend gut und mehrere Großprojekte gewonnen worden seien, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Das Investitionsvolumen liege im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

"Nach eineinhalb herausfordernden Jahren geht es wieder bergauf", meinte CEO Michael Mertin. "Der Treiber ist Künstliche Intelligenz." Die Entscheidung, die Produktion in Leoben-Hinterberg zu erweitern, sei ein "klares Bekenntnis zu Qualität und ein strategischer Schritt, um technologische Souveränität sowie die Lieferfähigkeit für Kunden langfristig abzusichern".

Umbau bis Sommer 2026 fertig

Die für die Hightech-Fertigung wichtigen Reinräume, die nun modernisiert werden, erstrecken sich über zwei Stockwerke. Daher werden auch die Liftanlage und das Stiegenhaus erstmals im Leiterplatten-Stammwerk in Reinraumtechnik errichtet. Zusätzlich werde die Qualität des Reinraums um eine Güteklasse auf ISO6 angehoben. Auch Büro-, Lager- und Logistikbereiche werden umgebaut. Bis Sommer 2026 soll die Modernisierung und der Ausbau abgeschlossen sein. "Der Umbau umfasst modernste Fertigungsanlagen und optimierte Logistikprozesse, die den Standort auf das nächste technologische Level heben", unterstrich die neue Standortleiterin Barbara Decker-Schlögl.

