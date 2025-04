Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von Andritz, zu den Ergebnissen des vergangenen Geschäftsjahres: "Aufgrund des wirtschaftlichen Gegenwinds konnten wir 2024 kein Wachstum erzielen. Wir haben jedoch unsere Kapazitäten frühzeitig proaktiv angepasst und konnten unsere operative Rentabilität verbessern. Trotz des schwierigen Umfelds haben wir starke Ergebnisse erzielt. Ich bin stolz darauf, wie sich unsere Teams immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen und innovativ bleiben, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Wir sind auf anhaltend herausfordernde Marktbedingungen vorbereitet und auch gut aufgestellt, um Chancen, die sich uns bieten, zu nutzen.“

>>> Anhaltende Marktschwäche: Andritz leitet Kapazitätsanpassungen ein

Der Umsatz der Gruppe belief sich auf 8,31 Mrd. EUR und blieb damit etwas unter dem Rekordhoch von 2023 (-4%). Aufgrund der starken Fokussierung auf das Service-Geschäft stieg der Service-Umsatz in allen Geschäftsbereichen weiter an und erreichte 41% (2023: 38%) des Gesamtumsatzes. Diese positive Veränderung der Umsatzstruktur in Verbindung mit einer starken Projektabwicklung ermöglichte Andritz eine Verbesserung der operativen Rentabilität (vergleichbare EBITA-Marge) auf 8,9% (2023: 8,7%). Unter Berücksichtigung der Rückstellungen für Kapazitätsanpassungen erreichte Andritz eine stabile EBITA-Marge von 8,6%. Das Konzernergebnis blieb stabil und betrug 496,5 MEUR (-1,5%). Die Konzernergebnis-Marge stieg auf 6% (2023: 5,8%) und erreichte damit ein Rekordhoch.