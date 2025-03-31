Martin Pfeffer verlässt die Binder+Co Gruppe nach sieben Jahren als Interimsmanager. Er verantwortete die Bereiche Finanzen und Controlling, Produktion, Engineering, Forschung & Entwicklung, Einkauf, Personal und Informationstechnologie. In seine Zeit fielen die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts. Weitere Schwerpunkte waren die Schaffung von Strukturen zur nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisqualität, die Modernisierung der Produktion sowie der Verkauf der Tochtergesellschaft Bublon GmbH.

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Jörg Rosegger, bisher im Vorstand für die Bereiche Vertrieb, Produktmanagement und Marketing, Projektmanagement, After Sales sowie für die Tochtergesellschaften Statec Binder, Comec-Binder und Binder+Co USA verantwortlich, übernimmt nun den Vorstandsvorsitz.