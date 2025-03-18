Steyr Motors Rüstungsboom Österreich : Steyr Motors Chef Cassutti: "Unser Geschäft ist extrem planbar - besser geht es gar nicht"

18.03.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Der Motorenbauer aus Oberösterreich sei "komfortabel in der Lage", seinen Output ohne wesentliche Investitionen mehr als zu verdoppeln. Zu einem Massenvolumensproduzenten wolle sich das Unternehmen auch in Zukunft nicht wandeln.
Motoren Steyr Motors

Kann das Unternehmen, das nach seiner Sanierung heute mehrheitlich in Eigentum der Münchner Finanzinvestorengruppe Mutares steht, solches organisches Wachstum stemmen?

- © B&C

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
18.03.2025
Letzte Aktualisierung
02.06.2026
Daniel Pohselt