Österreichs größte Robotikprojekte : Industrierobotik im Aufwind: „Der Markt boomt“

01.05.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Automatisierung treibt die Industrien an – doch nicht überall im gleichen Tempo. Luftfahrt, Automotive, General Industry: Wo die größten Entwicklungen zu erwarten sind.
machine welding car in factory

Fanuc, ABB oder KUKA haben bereits Modelle entwickelt, die Bauteile in Echtzeit an neue Werkstücke anpassen können.

- © Tidarat - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
01.05.2025
Letzte Aktualisierung
02.06.2026
Norbert Regitnig-Tillian