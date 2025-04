Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Insolvenz des Motorradherstellers KTM haben weite Kreise gezogen und insbesondere die Region rund um Mattighofen stark getroffen. Am Montag hat das Landesgericht Ried ein Konkursverfahren über die RJ-Werkzeugbau GmbH eröffnet. Das Unternehmen, ein wichtiger Zulieferer in der Region, sieht sich aufgrund des Produktionsstillstands bei KTM mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Insgesamt sind 15 Beschäftigte betroffen, die nun um ihre Arbeitsplätze bangen müssen.

Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 mitteilte, war der Produktionsstillstand bei KTM für die RJ-Werkzeugbau GmbH ein existenzieller Schlag. Über 50 Prozent des Umsatzes brachen weg, wodurch das Unternehmen nicht mehr in der Lage war, offene Rechnungen zu begleichen. Besonders dramatisch ist, dass dieser Umsatzrückgang innerhalb kurzer Zeit erfolgte, was dem Unternehmen keine Gelegenheit ließ, sich an die neue Situation anzupassen. Solche Abhängigkeiten zwischen großen Herstellern und ihren Zulieferern zeigen die Verwundbarkeit von regionalen Wirtschaftsstrukturen und die Notwendigkeit von Diversifikation.