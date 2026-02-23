Bei SSI Schäfer hat der Beratungsansatz – zusätzlich zum reinen Produktverkauf – einen hohen Stellenwert. Wie kann sichergestellt werden, dass nicht nur die technischen Anforderungen eines Kunden, sondern auch Herausforderungen und Ziele richtig verstanden werden?

Alfred Spicker: Wir bekommen eine Vielzahl von Anfragen unterschiedlichster Art und versuchen, möglichst schnell persönlichen Kundenkontakt herzustellen. Bevor wir den Kunden kontaktieren, sehen wir uns das Unternehmen genauer an: In welcher Branche ist es tätig, mit welchen Herausforderungen könnte es konfrontiert sein? Darüber hinaus prüfen wir, welche ähnlichen Projekte wir bereits umgesetzt haben, bevor wir in das Gespräch gehen – idealerweise direkt vor Ort beim Unternehmen. Denn dann können wir uns das Lager ansehen und die Situation besser verstehen, bevor wir im gemeinsamen Dialog eine Lösung anbieten.

Das heißt, es kann auch vorkommen, dass konkrete Produkte angefragt werden und letztendlich doch eine andere Lösung eingesetzt wird?

Ja, das kommt vor. Wir bringen unsere Erfahrung ein und machen auf alternative Lösungswege aufmerksam. Dabei zeigen wir auch, welche Entwicklungen es in den vergangenen Jahren bei Technologien und Software gegeben hat. Häufig denken Kunden zunächst nur an ihre bestehenden Systeme – umso wertvoller ist es, gemeinsam neue Optionen zu betrachten, die bisher nicht im Fokus standen. Oft entsteht genau dann dieser ‚Aha-Moment‘, etwa wenn wir Referenzprojekte aus der gleichen Branche vorstellen.

Das heißt im Umkehrschluss, dass es keinen reinen, klassischen Produktverkauf gibt?

Mindestens möchten wir bei einem Termin im Unternehmen klären, was der Kunde mit dem Produkt vor hat. Dabei sprechen wir darüber, ob es möglicherweise bessere Alternativen gibt und ob die geplante Lösung wirklich zu seinen Vorstellungen passt.