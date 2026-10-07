Im europäischen Güterverkehr wird sehr viel Papier bewegt. Das österreichische Mobilitätsministerium geht davon aus, dass in 99 Prozent aller Lieferketten Papier zum Einsatz kommt. Mit der europäischen eFTI-Verordnung soll sich das ändern.

eFTI steht für „electronic Freight Transport Information“. Gesetzlich vorgeschriebene Frachtinformationen sollen damit nach einheitlichen Regeln digital bereitgestellt und kontrolliert werden können. Ab 9. Juli 2027 müssen Behörden in allen EU-Mitgliedstaaten elektronische Frachtinformationen akzeptieren, sofern Unternehmen sie über zertifizierte eFTI-Plattformen entsprechend den Standards bereitstellen.

Für Unternehmen besteht zunächst keine Pflicht zum Abschied vom Papier. Die Nutzung von eFTI bleibt freiwillig. Verpflichtet sind die Behörden, den digitalen Weg zu ermöglichen.