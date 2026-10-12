Wie groß ist der Markt in diesen Ländern?

Umundum Wir haben dort bereits rund 1.500 Kunden und theoretisch ist jeder E-Commerce-Anbieter in der Region ein potenzieller Kunde. Tendenziell sind es eher kleinere Kunden, die mit einer Standardschnittstelle durch euShipments.com einen Zugang in mehrere Länder finden. Zusätzlich bekommen sie, wenn sie es brauchen, auch die Fulfillment-Lösung und die Option, aus zahlreichen Paketlogistikanbietern auszuwählen.

Welche Lösungen funktionieren in Österreich gut, die in andere Länder „exportiert“ wurden?

Umundum Es geht in beide Richtungen. In Österreich sind wir sehr weit, was Strukturen in den Logistikzentren, Robotik, autonomes Fahren im Inhouse-Bereich oder automatisierte Entladelösungen betrifft. Von diesen Lösungen profitieren auch unsere Partner. Wir sind auch beim Thema Automatisierung auf der letzten Meile sehr weit. Dazu zählen der breite Einsatz von Abhol- und Versandstationen und Empfangsboxen genauso wie IT-Lösungen in diesem Umfeld.

Auch im Bereich der E-Mobilität sind wir in Österreich sehr gut aufgestellt. Da ist sowohl bei der Fahrzeug- als auch bei der Ladetechnologie sehr viel Know-how vorhanden.

Auf der anderen Seite lernen wir etwa von euShipments.com, wie sie kleineren Kunden die Transformation ermöglichen, um in ganz Europa ihre Produkte anzubieten. Wir haben außerdem bei unserer großen Beteiligung in der Türkei, der Aras Kargo, die Aras Digital ausgegründet, die sich auf digitale Paketlogistiklösungen fokussiert. Diese Lösungen haben wir in der Türkei entwickelt und möchten diese bei all unseren Beteiligungen in südosteuropäischen Ländern einsetzen, um einen Standard zu schaffen.

Wie ist der aktuelle Stand bei der Elektrifizierung der Flotte?

Umundum Der nächste Schritt in Österreich ist, auch im Schwerverkehr E-Mobilität einzusetzen. Hier haben wir die ersten sechs Fahrzeuge im Einsatz, die eher im Nahverkehr unterwegs sind, aber immer weitere Strecken schaffen. Das klassische Beispiel sind Pendelverkehre, etwa zwischen dem Flughafen Wien und dem Paket-Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf.

Welche Rolle spielen die Paketzentren in diesem Nachhaltigkeitsszenario?

Umundum Insofern eine große Rolle, als dass ein Teil unserer Standorte mit Photovoltaikanlagen ausgestattet ist und wir damit auch Stromproduzenten sind. Mit in Summe etwa 20 Megawatt-Peak betreiben wir sozusagen ein kleines Kraftwerk. Fast ein Drittel der Energiemenge, die wir verbrauchen, produzieren wir rechnerisch selbst. Wir beginnen auch mit den ersten Pufferspeichern zu arbeiten.