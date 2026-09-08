Vorstandswechsel : Ex-Rail-Cargo-Chef Clemens Först wird CFO der Walter Group
Clemens Först übernimmt mit 1. November das Finanzressort der Walter Group. Först war bis Ende April CEO und CFO der Rail Cargo Group und folgt auf Christoph Pernsteiner, der nach 35 Jahren im Unternehmen aus dem Vorstand ausscheidet.
Pernsteiner legt sein Vorstandsmandat mit 31. Oktober 2026 nieder. Er gehört dem Unternehmen seit 35 Jahren an und war davon 22 Jahre als Finanzvorstand tätig. Bis zur Übergabe an Först bleibt er CFO der Unternehmensgruppe.
Parallel dazu hat die Walter Group auch an der Spitze längerfristig Klarheit geschaffen: Der Vertrag von CEO Daniel Ritz wurde bis 2030 verlängert. Ritz ist seit drei Jahren bei der Walter Group, die die Unternehmen Containex, LKW Walter, Walter Leasing, Walter Real Estate und den Venture-Arm Wave-X umfasst.
Först wechselte 2011 von McKinsey zu den ÖBB
Först bringt neben seiner Managementerfahrung in der Bahnlogistik einen ungewöhnlichen beruflichen Hintergrund mit. Er studierte Mathematik und Chemie auf Lehramt, promovierte in theoretischer Physik und Chemie und forschte anschließend zwei Jahre am Massachusetts Institute of Technology (MIT). 2006 wechselte er zur Unternehmensberatung McKinsey und kam dort mit unterschiedlichen Bereichen der Logistik in Berührung.
2011 wechselte Först zu den ÖBB und übernahm die Leitung der Strategie und Unternehmensentwicklung, 2017 leitete er dann die Rail Cargo Group. In einem Gespräch mit dispo-Chefredakteurin Michaela Holy im Jahr 2023 erzählte er, dass sich der Wechsel aus einem Beratungsprojekt heraus ergeben habe. Dabei beschrieb Först auch, warum ihn die Logistikbranche damals besonders reizte. Kaum eine andere Industrie sei ähnlich komplex. Ausschlaggebend seien für ihn vor allem die Kombination aus hoher Fixkostenlastigkeit, dynamischen Märkten und einem B2B-Geschäftsmodell gewesen, „wo man sich nicht mit Marketing-Messages durchschummeln kann“.
Als verbindendes Element seiner unterschiedlichen beruflichen Stationen nannte Först damals den Umgang mit komplexen Problemen: „Es geht darum, komplexe Probleme schnell zu erfassen, zu strukturieren und einen Lösungsweg zu skizzieren.“
Först: Walter Group eine „große unternehmerische Erfolgsgeschichte“
Zu seiner neuen Aufgabe bei der Walter Group bezeichnet Först das Unternehmen als „eine der großen unternehmerischen Erfolgsgeschichten Österreichs“. Die Gruppe sei „aus eigener Kraft organisch zu einem führenden Unternehmen in Europa gewachsen“. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen und den Mitarbeitern wolle er diese Stärke nutzen, „um gerade in herausfordernden Zeiten Chancen zu erkennen und zu nutzen“, so der designierte CFO.
„Es freut mich sehr, dass wir Clemens Först für die Aufgabe als CFO der WALTER GROUP Holding AG gewinnen konnten. Mit seiner hohen fachlichen Kompetenz, seiner breit gefächerten Erfahrung und nicht zuletzt mit seiner menschlichen Grundhaltung und seinen Werten, die für uns als Familienunternehmen von besonderer Bedeutung sind, wird er unser Vorstandsteam hervorragend ergänzen", sagt Aufsichtsratsvorsitzende Christine Bernegger.
Pernsteiner scheidet nach 35 Jahren aus
Mit Försts Bestellung endet eine lange Ära im Finanzressort. Christoph Pernsteiner war insgesamt 35 Jahre für die Walter Group tätig, 22 davon als Finanzvorstand. Laut Unternehmen erfolgt sein Ausscheiden im Rahmen eines geplanten Generationenwechsels und im beiderseitigen Einvernehmen. „Christoph Pernsteiner war über 35 Jahre eine tragende Säule der Walter Group“, sagt Bernegger. Er habe die Nachfolgeplanung von Beginn an „aktiv und konstruktiv unterstützt“.
CEO Daniel Ritz hebt ebenfalls die Zusammenarbeit mit Pernsteiner hervor und verweist zugleich auf die anstehenden Aufgaben: „Wir stehen vor wichtigen strategischen Aufgaben.“ Künftig werde er die Walter Group gemeinsam mit Clemens Först und Vorstandskollege Christian Bernegger führen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Mitarbeiter.