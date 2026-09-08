Clemens Först übernimmt mit 1. November das Finanzressort der Walter Group. Först war bis Ende April CEO und CFO der Rail Cargo Group und folgt auf Christoph Pernsteiner, der nach 35 Jahren im Unternehmen aus dem Vorstand ausscheidet.

Pernsteiner legt sein Vorstandsmandat mit 31. Oktober 2026 nieder. Er gehört dem Unternehmen seit 35 Jahren an und war davon 22 Jahre als Finanzvorstand tätig. Bis zur Übergabe an Först bleibt er CFO der Unternehmensgruppe.

Parallel dazu hat die Walter Group auch an der Spitze längerfristig Klarheit geschaffen: Der Vertrag von CEO Daniel Ritz wurde bis 2030 verlängert. Ritz ist seit drei Jahren bei der Walter Group, die die Unternehmen Containex, LKW Walter, Walter Leasing, Walter Real Estate und den Venture-Arm Wave-X umfasst.