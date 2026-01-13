Der scheidende Lothar Thoma blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere in der Logistik zurück. Er war seit dem 1. September 2019 Mitglied der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss und leitete dort den Bereich Air & Sea sowie den Bereich Overseas. Unter seiner Führung konnte dieser Geschäftsbereich – auch durch herausfordernde globale Marktphasen wie die Corona-Pandemie – erfolgreich weiterentwickelt werden, mit strategisch bedeutsamen Expansionsschritten in Regionen wie den USA, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Thailand, Polen und Deutschland. Bevor Thoma zu Gebrüder Weiss kam, hatte er bereits mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Logistikbranche gesammelt, unter anderem als Vorstandsvorsitzender eines internationalen Logistikunternehmens sowie in verschiedenen Führungspositionen bei bekannten globalen Transport- und Logistikdienstleistern. Thoma hat in Freiburg im Breisgau studiert, dort nach seinem Wirtschaftsstudium auch promoviert und seine Dissertation zum Thema „City-Logistik“ mit magna cum laude abgeschlossen. Innerhalb der Geschäftsleitung war er zudem verantwortlich für Personal- und Organisationsentwicklung. In seinen eigenen Worten blickt Thoma auf „rund 40 erfolgs- und ereignisreiche Jahre in der Logistik“ zurück, in denen er viele Länder und Kulturen kennengelernt und mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet hat. Er betont, dass es „eine schöne Zeit“ gewesen sei, und äußerte den Wunsch, sich künftig anderen Dingen zuzuwenden.

Der Abschied von Thoma erfolgt im Rahmen einer einmonatigen Übergangsphase, während der Cacciola eingearbeitet wird, um eine stabile Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeitende sicherzustellen. Mit dieser personellen Rotation bleibt das Leitungsgremium von Gebrüder Weiss – neben dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung Wolfram Senger-Weiss, Jürgen Bauer und Peter Schafleitner – weiterhin breit aufgestellt und zukunftsfähig besetzt. Gebrüder Weiss selbst zählt zu den ältesten noch aktiven Transport- und Logistikunternehmen der Welt, mit einer über 500-jährigen Geschichte und einem globalen Netzwerk mit mehreren tausend Mitarbeitenden in rund 180 Standorten weltweit.