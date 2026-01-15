Saubermacher, eines der führenden Ressourcenunternehmen in Österreich und Südosteuropa und Remondis, eines der führenden Unternehmen für Wasser-, Kreislaufwirtschaft, Aufbereitung und Verwertung, setzen gemeinsam neue Maßstäbe für nachhaltige Dienstleistungen, zukunftssichere Entsorgungslösungen und eine Partnerschaft, auf die man sich auch morgen verlassen kann.

Für die vielen Kund:innen, sowohl aus den Bereichen der Städte und Gemeinden, der Gewerbe- und Industriebetriebe als auch der öffentlichen Institutionen, bedeutet diese Zusammenarbeit mehr Kreislaufwirtschaft bei Stoffströmen, sicherere Verwertungswege, Zugang zu internationalen Best Practices und neue Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam schaffen Saubermacher und Remondis die Basis für zukunftsfähige Geschäftsfelder, die ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Nutzen verbinden.

Die Saubermacher Aktionäre (Roth-Familienstiftung) übertragen einen Minderheitsanteil an die Remondis, eine Tochter des Familienunternehmen Rethmann, für eine langfristige Ausrichtung der Partnerschaft. Die operative Führung mit dem jetzigen Management bleibt bei Saubermacher – einem Unternehmen, das den Markt in Österreich und Südosteuropa prägt und für Qualität, Innovationskraft, wertorientierte Unternehmenskultur und insbesondere für Nachhaltigkeit steht.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen.

