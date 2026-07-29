Entscheidend ist, dass die Abgabe nicht pauschal für das gesamte Paket und auch nicht für jedes einzelne Stück berechnet wird. Maßgeblich sind vielmehr die unterschiedlichen Warenkategorien beziehungsweise Zolltarif-Unterpositionen innerhalb einer Sendung. Enthält ein Paket beispielsweise fünf gleichartig eingestufte T-Shirts, fallen insgesamt drei Euro Zoll an. Werden dagegen T-Shirts und eine Armbanduhr gemeinsam verschickt, werden zwei unterschiedliche Warenkategorien erfasst. In diesem Fall beträgt die Abgabe sechs Euro. Auch Kleidungsstücke, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und deshalb verschiedenen Zolltarif-Unterpositionen zugeordnet werden, können getrennt berechnet werden.

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Die häufig verwendete Bezeichnung „Packerlsteuer“ ist daher ungenau. Rechtlich handelt es sich um einen Zoll und nicht um eine unmittelbar von den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu entrichtende Steuer. Verantwortlich für Anmeldung und Bezahlung ist grundsätzlich der Zollanmelder, also etwa der Verkäufer, der Importeur oder dessen Vertreter. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann die Zahlung direkt beim Empfänger landen. Händler können die zusätzlichen Kosten allerdings wirtschaftlich über höhere Produktpreise oder Versandkosten weitergeben.

Von der Zollabgabe zu unterscheiden ist eine zusätzlich diskutierte EU-Bearbeitungsgebühr für Pakete. Über deren Höhe und Einführung war Ende Juli 2026 noch nicht abschließend entschieden worden. Sie soll mögliche Kosten der Zollabfertigung abdecken und wäre eine eigenständige Maßnahme.