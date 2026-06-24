Steigende Kosten, Fachkräftemangel und neue regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf Europas Lieferketten. Nach Einschätzung von Tosca führt diese Entwicklung zu einem grundlegenden Strategiewechsel: Verpackungen entwickeln sich von einem klassischen Verbrauchsmaterial zu einer wiederverwendbaren Infrastruktur für Produktion und Logistik.

Während Unternehmen weiterhin mit schwankenden Rohstoffpreisen und hohen Entsorgungskosten konfrontiert sind, verschärft sich gleichzeitig der Personalmangel. Laut Tosca berichten 76 Prozent der Führungskräfte aus Supply Chain und Logistik von fehlenden Arbeitskräften. Gleichzeitig erhöhen neue europäische Vorgaben wie die Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) sowie Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) den Druck, Verpackungen langlebiger, wiederverwendbar und besser rückverfolgbar zu gestalten.

„Verpackungen wurden lange Zeit als Verbrauchskosten betrachtet, doch dieses Modell lässt sich immer schwieriger aufrechterhalten“, sagt Laurent Le Mercier, EMEA President von Tosca. „Mit der Verschärfung regulatorischer Vorgaben sowie steigendem Kosten- und Arbeitskräftedruck entwickeln sich Mehrwegverpackungen zu einer zentralen Infrastruktur. Sie helfen Unternehmen, Abfälle an der Quelle zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten besser planbar zu machen sowie die betriebliche Resilienz zu stärken.“