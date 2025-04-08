Die von den USA initiierten Zollmaßnahmen treffen laut Machtlinger vor allem die eigene Industrie in Nordamerika: „Die US-Luftfahrtindustrie exportiere 80 Prozent der Güter, die nun teurer würden.“

Der FACC-Chef sieht darin einen klaren Exportnachteil für die Vereinigten Staaten, insbesondere im Bereich der Luftfahrtkomponenten. Die Verteuerung von Produkten durch Zölle könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Anbieter schwächen.

Gleichzeitig verweist Machtlinger auf die hohe technische Abhängigkeit innerhalb der Luftfahrtbranche. Ein schneller Wechsel von Zulieferern sei kaum möglich, da jede einzelne Komponente eines Flugzeugs spezifische Zertifizierungen durchlaufen müsse. „Die Branche hat eine hohe Abhängigkeit. Jedes System hat eine Zulassung. Daran hängt auch die Zulassung des Flugzeugs. Zu sagen, wir switchen, ist sehr schwierig“, stellt er klar.

Die Bedeutung des nordamerikanischen Marktes für FACC bleibt trotz der Handelsbarrieren beträchtlich. Rund 30 Prozent des Exportvolumens gehen in die USA und nach Kanada. Der Spezialist für Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen beliefert nahezu alle großen Flugzeughersteller der Welt, darunter Boeing, Airbus und COMAC. Trotz geopolitischer Spannungen zeigt sich das Unternehmen robust gegenüber Marktschwankungen, unter anderem dank langfristiger Lieferverträge.