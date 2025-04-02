Chaos im internationalen Handel, anhaltende Kriege sowie politische Umwälzungen im In- und Ausland - all das hat inzwischen auch starke Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Alpenrepublik. Wie eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte unter europäischen Finanzvorständen, darunter 80 Top-CFOs aus Österreich, zeigt, ist die Stimmung getrübt.

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So schätzt mittlerweile ein Großteil (59 %) der heimischen CFOs die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit als (eher) groß ein. Vor allem die angespannte geopolitische Lage und ihre Folgen bereiten derzeit vielen Unternehmen Sorgen. "Das ökonomische Umfeld ist enorm herausfordernd und die Wirtschaft steht stark unter Druck – das machen die Zahlen der vorliegenden Umfrage mehr als deutlich. Die nun eingesetzten US-Zölle auf europäische Waren verschärfen die Situation. Zwei Drittel der Befragten gehen davon aus, dass sich diese zeitnah auf das eigene Geschäft auswirken werden“, hält Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich, fest.