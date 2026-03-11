Die tschechische Wirtschaft konnte im Jahr 2025 ein moderates, aber solides Wachstum verzeichnen. Prognosen gehen von einem realen BIP-Anstieg zwischen etwa zwei und zweieinhalb Prozent aus. Für österreichische Unternehmen ist diese Entwicklung besonders relevant, da ein stabiler Konsum und steigende Einkommen auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen aus Österreich stärken.

Vor allem der private Konsum entwickelte sich im vergangenen Jahr zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Sinkende Sparquoten und steigende Realeinkommen sorgten dafür, dass die Kaufkraft der Haushalte wieder spürbar zunahm. Gleichzeitig kurbelten staatliche und private Investitionen – unterstützt durch EU-Förderprogramme – die wirtschaftliche Dynamik weiter an.

Positive Impulse kamen insbesondere aus den Bereichen Bau, Handel und Transport. Die Industrie bleibt weiterhin das Rückgrat der tschechischen Wirtschaft. Besonders die Automobilindustrie sowie der Maschinenbau zählen zu den Schlüsselbranchen und bieten auch für österreichische Zulieferbetriebe attraktive Kooperationsmöglichkeiten. Investitionen in Elektromobilität und moderne Produktionsverfahren stärken zudem die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Die Arbeitslosenquote blieb weiterhin niedrig, während sich die Inflation mit rund 2,3 Prozent wieder in Richtung des stabilen Zielbereichs bewegte. Für österreichische Investoren bedeutet dies ein vergleichsweise planbares wirtschaftliches Umfeld.