Steuertipp Gespaltene Gewinnverwendungen : Steuerliche Anerkennung von gespaltenen Gewinnverwendungen

05.06.2025
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Das Bundesministerium für Finanzen hat mit 14.5.2025 eine Anfragenbeantwortung zu sogenannten gespaltenen Gewinnverwendungen im engeren Sinn veröffentlicht.
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Nach Ansicht des BMF sind gespaltene Gewinnverwendungen im engeren Sinn steuerlich anzuerkennen, wenn deren Vornahme gesellschaftsvertraglich gedeckt und wirtschaftlich begründet ist. 

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Unter einer gespaltenen Gewinnverwendung ieS versteht man eine Konstellation, in der Gewinne nur an bestimmte Gesellschafter ausgeschüttet werden, wohingegen den anderen Gesellschaftern ein entsprechendes Gewinnvorrecht für künftige Jahre eingeräumt wird. Die den anderen Gesellschaftern zugeordneten Gewinnanteile werden in der GmbH somit thesauriert (bilanzrechtlicher Ausweis im Bilanzgewinn oder in den Gewinnrücklagen) und stehen für Gewinnausschüttungen an die anderen Gesellschafter in künftigen Geschäftsjahren zur Verfügung. Anders als bei „typischen“ alinearen Gewinnausschüttungen erfolgt die rechnerische Aufteilung der Gewinnanteile nicht abweichend von den Stammeinlagen. Lediglich die Auszahlung erfolgt zeitlich versetzt. 

Nach Ansicht des BMF sind gespaltene Gewinnverwendungen im engeren Sinn steuerlich anzuerkennen, wenn deren Vornahme gesellschaftsvertraglich gedeckt und wirtschaftlich begründet ist. Von einer wirtschaftlichen Begründung könne insbesondere ausgegangen werden, wenn jenen Gesellschaftern, an die im jeweiligen Jahr keine Gewinne ausgeschüttet werden, entsprechende Gewinnvorrechte in Folgejahren eingeräumt werden und die Thesaurierung der Gewinne aus in der Sphäre der ausschüttenden Gesellschaft liegenden Gründen nachvollziehbar ist (z.B. aufgrund von Liquiditätserfordernissen im Hinblick auf künftige Investitionen). Eine entsprechende Ergänzung der Körperschaftsteuerrichtlinien im nächsten Wartungserlass wurde angekündigt. 

Mag. Matthias Mitterlehner ist Partner, Head of International Tax und Steuerberater bei der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH

Matthias Mitterlehner ICON
"Von einer wirtschaftlichen Begründung kann insbesondere ausgegangen werden, wenn jenen Gesellschaftern, an die im jeweiligen Jahr keine Gewinne ausgeschüttet werden, entsprechende Gewinnvorrechte in Folgejahren eingeräumt werden und die Thesaurierung der Gewinne aus in der Sphäre der ausschüttenden Gesellschaft liegenden Gründen nachvollziehbar ist": Mag. Matthias Mitterlehner, Partner, Head of International Tax und Steuerberater, ICON Wirtschaftstreuhand - © ICON Wirtschaftstreuhand
Erstveröffentlichung
05.06.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026